Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

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Сегодня, 27 июня, в Молдове выявили 32 новых случая коронавируса. За сутки был сделан 3101 тест, один новый случай “завезли” из России.

21 случай зарегистрирован в Приднестровье, по 2 в Кишинёве, Оргееве и Сынжерей, по одному в Бельцах, Кагуле, Комрате, Дрокии и Леова.

Активными остаются 819 случаев коронавируса. В больницах находятся 180 человек, 37 из которых в крайне тяжёлом состоянии, в том числе 7 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 625 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 256559 случаев коронавируса. Вылечились 249556 человек (+38 за сутки), скончались 6184 (+1).

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