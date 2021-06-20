Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

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Сегодня, 20 июня, в Молдове выявили 37 новых случаев коронавируса. За сутки был сделан 2481 тест. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

33 новых случая выявили в Приднестровье, 2 в Кишинёве, по одному в Криулянах и Рышканах.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 256140 случаев коронавируса. Вылечились 249177 человек (+48 за сутки), скончались 6170 (+2 за сутки).

Активными остаются 793 случая коронавируса. В больницах остаются 132 пациента с коронавирусом, из которых 44 в крайне тяжёлом состоянии, в том числе 10 подключены к аппаратам ИВЛ.

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