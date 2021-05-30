Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

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Сегодня, 30 мая, в Молдове выявили 40 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 2593 теста. 28 новых случаев зарегистрированы в Приднестровье, 4 – в Бричанах, 3 – в Рышканах. Всего один новый заболевший в Кишинёве. По одному случаю выявили также в Бельцах, Калараше, Чимишлии и Сороках.

Все новые случаи местные.

В больницах остаются 510 пациентов с коронавирусом. 79 из них – в крайне тяжёлом состоянии, в том числе 11 подключены к аппаратам ИВЛ.

За всё время пандемии в Молдове выявили 255145 случаев заболевания. Вылечились ещё 95 человек, а всего – 247444. Скончались 6104 (+4).

Активными остаются 1597 случаев заболевания.

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