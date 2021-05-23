Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

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Сегодня, 23 мая, в Молдове выявили 75 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 1964 теста, в том числе 295 экспресс-тестов на антиген к коронавирусу. Все новые случаи местные. Больше всего, 44 заболевших за сутки, в Приднестровье. 11 человек заболели коронавирусом в Кишинёве, по 3 в Единцах, Флорештах и Рышканах, по 2 в Бричанах, Фалештах и Сынжерей, по одному в Новых Аненах, Кагуле, Калараше, Дрокии и Сороках.

В больницах остаются 732 пациента. 109 из них – в крайне тяжёлом состоянии, в том числе 16 подключены к аппаратам ИВЛ.

За всё время пандемии в Молдове выявили 254676 случаев коронавируса. Вылечились 246570 человек (+238 за сутки), скончались 6075 (+3).

Активными остаются 2031 случай заболевания.

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