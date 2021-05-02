Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

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Сегодня в Молдове зарегистрировали 175 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки был сделан 1681 тест, из которых 538 – экспресс-тестов на антиген. Все новые случаи местные.

За всё время пандемии в Молдове выявили 251335 случаев коронавируса. Вылечились 240824 человек (+431 за сутки), скончались 5838 (+12 за сутки).

Активными остаются 4673 случая заболевания.

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