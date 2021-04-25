Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

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Сегодня, 25 апреля, в Молдове выявили 241 новый случай коронавируса. За сутки был сделан 2171 тест, в том числе 288 экспресс-тестов на антиген к коронавирусу.

Все новые случаи местные. Сегодня коронавирусом заболел всего один медицинский работник. В больницах находится 2261 пациент, 222 в крайне тяжёлом состоянии, в том числе 41 подключён к аппаратам ИВЛ.

На дому с лёгкими и умеренными формами лечатся 3478 человек. Ещё 15676 под наблюдением врачей.

За всё время пандемии в Молдове выявили 249139 случаев коронавируса. Вылечились 237405 человек, скончались 5730.

Активными остаются 6004 случая заболевания.

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