Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

Сегодня, 18 апреля, в Молдове выявили 403 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

За сутки было сделано 2920 тестов, в том числе 942 экспресс-теста на антиген к коронавирусу. Один новый случай был “завезён” из Италии.

За всё время пандемии в Молдове выявили 245897 случаев коронавируса. Вылечились 231235 человек (+1145 за сутки), скончался 5571 (+23 за сутки).

Активными остаются 9091 случай заболевания.

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