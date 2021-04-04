Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

Сегодня, 4 апреля, в Молдове выявили 693 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

За сутки было сделано 3176 тестов, в том числе 1012 экспресс-тестов на антиген к коронавирусу. Один новый случай был “завезён”.

За всё время пандемии в Молдове выявили 235 087 случаев коронавируса. Вылечился 215 091 человек (+1532 за сутки), скончались 5136 (+44 за сутки).

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