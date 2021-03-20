Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер субботы

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20 марта в Молдове выявили 1635 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 5072 теста, в том числе 22 экспресс-теста на антиген к коронавирусу. 7 новых случаев были “завезены”: по одному из Болгарии, Чехии, Египта, Германии, Румынии, Испании и Турции.

За всё время пандемии в Молдове выявили 214 203 случая коронавируса. Вылечились 186 774 человека (+1669 за сутки), скончался 4531 (+30 за сутки).

Активными остаются 22 898 случаев коронавируса.

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