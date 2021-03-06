Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер субботы

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Сегодня в Молдове было выявлено 1620 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки был сделан 4831 тест, в том числе 4434 – впервые. 4 новых случая были “завезены”: 2 из Бельгии, по одному из Испании и Украины.

В больницах находятся 5106 инфицированных пациентов. На дому лечатся 11468 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 194605 случаев коронавируса. Вылечились 170468 человек, скончались 4091.

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