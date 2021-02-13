Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер субботы

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер субботы

Сегодня, 13 февраля, в Молдове было выявлено 979 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 3 739 тестов, в том числе 3 394 – впервые. 2 новых случая были “завезены”: из Румынии и Украины.

За всё время пандемии в Молдове выявили 169 805 случаев коронавируса. За последние сутки от коронавируса вылечилось 638 человек, а всего – 156 836. Скончались 3 640 пациентов.

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