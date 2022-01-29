Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер субботы

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Сегодня, 29 января, в Молдове выявили 3700 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 13270 тестов. Информацию представили в Минздраве.

16 новых случаев были “завезены”, остальные – местные. За всё время пандемии в Молдове подтвердили 438249 случаев коронавируса. Вылечились 381383 человека (+2940 за сутки), скончались 10635 (+14).

В больницах находятся 2520 человек, 178 из них – в крайне тяжелом состоянии. 28 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На дому лечатся 23984 человека.

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