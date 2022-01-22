Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер субботы

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Сегодня, 22 января, в Молдове выявили 2447 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 10663 теста. Информацию представили в Минздраве.

22 новых случая были “завезены”, остальные местные. С ковидом госпитализированы 1856 человек. 161 из них находятся в крайне тяжёлом состоянии. 20 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 13713 человек.

За всё время пандемии в РМ подтвердили 407003 случая коронавируса. Вылечились 370505 человек (+735), скончались 10513 (+12).

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