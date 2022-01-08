Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер субботы

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Сегодня, 8 января, в Молдове выявили 329 новых случаев коронавируса. За сутки сделали 4517 тестов. Информацию представили в Минздраве.

11 новых случаев были “завезены”, остальные местные. За всё время пандемии в Молдове подтвердили 379 901 случай коронавируса. Вылечились 364 095 человек (+52), скончались 10356 (+6).

В больницах остаются 650 пациентов, в тяжёлом состоянии – 69. К аппаратам ИВЛ подключены 7 человек.

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