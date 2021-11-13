Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер субботы

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер субботы

Сегодня, 13 ноября, в Молдове выявили 730 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 5218 тестов.

Информацию представили в Минздраве.

4 новых случая были “завезены”, остальные – местные. В больницах находятся 2494 человека. 290 – в крайне тяжёлом состоянии, 22 на ИВЛ.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 352670 случаев коронавируса. Вылечились 332073 человека (+1049), скончались 8446.

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