Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер субботы

0

Сегодня, 13 ноября, в Молдове выявили 730 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 5218 тестов.

Информацию представили в Минздраве.

4 новых случая были “завезены”, остальные – местные. В больницах находятся 2494 человека. 290 – в крайне тяжёлом состоянии, 22 на ИВЛ.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 352670 случаев коронавируса. Вылечились 332073 человека (+1049), скончались 8446.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.