Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер субботы

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Сегодня, 23 октября, в Молдове выявили 1568 новых случаев коронавируса. За сутки был сделан 8871 тест. Информацию представили в Минздраве.

11 новых случаев были “завезены”. За всё время пандемии в Молдове выявили 327 094 случая коронавируса. Вылечились 305 068 человек (+1409), скончались 7459 (+35).

2719 человек в больницах. 260 – в крайне тяжёлом состоянии, 25 подключены к аппаратам ИВЛ. 9807 лечатся на дому.

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