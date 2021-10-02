Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер субботы

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Сегодня, 2 октября, в Молдове выявили 991 новый случай коронавируса. За сутки было сделано 7363 теста. Информацию представили в Минздраве.

14 новых случаев были “завезены”. В Кишинёве выявлен 281 новый заболевший, в Приднестровье – 221.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 296672 случая коронавируса. Вылечились 280291 человек (+1169), скончались 6829 (+26).

Активными остаются 9542 случая заболевания.

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