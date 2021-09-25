Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер субботы

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Сегодня, 25 сентября, в Молдове выявили 647 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 5380 тестов. Информацию представили в Минздраве.

7 новых случаев были “завезены”, остальные – местные. В Кишинёве 169 новых заболевших, в Приднестровье – 231.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 288377 случаев коронавируса. Вылечились 272677 человек (+1025), скончались 6679 (+14).

Активными остаются 9020 случаев коронавируса.

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