Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер субботы

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Сегодня, 18 сентября, в Молдове выявили 1031 новый случай коронавируса. 869 человек не были привиты. За сутки было сделано 8030 тестов. Информацию представили в Минздраве.

В Кишинёве выявлено 309 новых случаев заболевания, в Приднестровье – 172. 17 новых случаев были “завезены”, остальные – местные.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 281 216 случаев коронавируса. Вылечились 266 724 человека (+778), скончались 6586 (+8).

Активными остаются 7906 случаев заболевания.

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