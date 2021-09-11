Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер субботы

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер субботы

Сегодня, 11 сентября, в Молдове выявили 681 новый случай коронавируса. 568 человек не были привиты. За сутки сделали 7429 тестов. Информацию представили в Минздраве.  

В Кишинёве 263 новых заболевших, в Приднестровье – 106. 14 новых случаев были “завезены”, остальные – местные.

За всё время пандемии в Молдове выявили 274 599 случаев коронавируса. Вылечились 262 260 человек (+512). Скончались 6507 (+15).

Активными остаются 5832 случая. 116 человек в крайне тяжёлом состоянии, 15 подключены к аппаратам ИВЛ.

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