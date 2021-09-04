Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер субботы

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Сегодня, 4 сентября, в Молдове выявили 384 новых случая коронавируса. 326 из заболевших не были привиты. За сутки было сделано 3 810 тестов. Информацию представили в Министерстве здравоохранения.

11 новых случаев были “завезены”: по 2 из Германии, Румынии, России, Украины, по 1 из Болгарии, Греции, Турции.

В Кишинёве 142 новых заболевших, в Приднестровье – 33. Остальные случаи представлены на графике ниже.

За всё время пандемии в Молдове выявили 269 986 случаев коронавируса. Вылечились 258 849 человек (+439 за сутки), скончались 6 426 (+7 за сутки).

Активными остаются 4 713 случаев заболевания.

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