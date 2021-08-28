Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер субботы

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер субботы

Сегодня, 28 августа, в Молдове выявили 193 новых случая коронавируса. 159 заболевших не были привиты. За сутки было сделано 3732 теста. Информацию представили в Министерстве здравоохранения.

Девять новых случаев были “завезены”: по два из Германии, Великобритании, Турции, по одному из Италии, Румынии и России. В Приднестровье 61 новый заболевший, в Кишинёве – 36. Остальные представлены на графике ниже.

За всё время пандемии в Молдове выявили 266 784 случая коронавируса. Вылечились 256 882 человека (+274 за сутки), скончались 6390 (+3 за сутки).

Активными остаются 3512 случаев заболевания.

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