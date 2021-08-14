Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер субботы

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Сегодня, 14 августа, в Молдове выявили 140 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 6 200 тестов. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

9 новых случаев “завезли”. В Приднестровье выявили 36 новых случаев коронавируса, в Кишинёве выявили 28 случаев, в Бельцах – 11, в Кагуле – 11, в Яловенах – 9.

За всё время пандемии в Молдове выявили 261 947 случаев коронавируса. Вылечились 253891 человек (+187 за сутки), скончались 6304 (+3 за сутки). Активными остаются 1 752 случая заболевания.

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