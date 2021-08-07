Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер субботы

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Сегодня, 7 августа, в Молдове выявили 131 новый случай коронавируса. За сутки было сделано 5449 тестов. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Четыре случая “завезли”: по одному из Болгарии, Франции, Турции и Италии. В Приднестровье выявили 38 новых случаев коронавируса, в Кагуле – 31, в Кишинёве – 25. Остальные представлены на графике ниже.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 260 555 случаев заболевания. Вылечились 252 815 человек (+122 за сутки). Скончались 6279 (+4 за сутки).

Активными остаются 1461 случай заболевания.

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