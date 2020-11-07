Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер субботы

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Сегодня, 7 ноября, в Молдове было подтверждено 1 174 новых случая коронавируса. За сутки было сделано 3 874 теста, в том числе 3 543 – впервые.

Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

7 случаев были “завезены” из-за рубежа. 847 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 1 487 – в среднем. На дому с лёгкой формой заболевания – 4 512 человек.

За всё время пандемии в Молдове было выявлено 81 675 случаев коронавируса. Выздоровели 61 314 человек, скончались 1 891.

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