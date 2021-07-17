Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер субботы

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Сегодня, 17 июля, в Молдове выявили 61 новый случай коронавируса. За сутки был сделан 5 441 тест. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

3 новых случая были “завезены”: 2 из России, 1 из Турции.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 257 903 случая коронавируса. Вылечились 250 861 (+63) человек, скончались 6 224 (+2).

Активными остаются 818 случаев.

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