Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер субботы

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер субботы

Сегодня в Молдове выявили 61 новый случай коронавируса. За сутки сделали 5646 тестов. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты. 

3 новых случая были “завезены”: из Испании, России и Болгарии. 29 случаев зарегистрированы в Приднестровье, 13 в Кишиневе. Остальные представлены на графике ниже.

Активными остаются 848 случаев коронавируса, 190 человек госпитализированы, остальные лечатся на дому.

За всё время пандемии выявили 256931 случай коронавируса. Вылечились 249888 человек (+63 за сутки), скончались 6195 (+1 за сутки).

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