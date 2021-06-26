Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер субботы

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Сегодня, 26 июня, в Молдове выявили 52 случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 5 611 тестов. 4 новых случая были “завезены”: 3 из России, один из Турции.

За всё время пандемии в Молдове выявили 256 527 случаев коронавируса. Вылечились 249 518 человек (+53 за сутки), скончались 6183 (+1 за сутки).

Активными остаются 826 случаев коронавируса.

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