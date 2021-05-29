Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер субботы

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Сегодня, 29 мая, в Молдове выявили 45 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 5130 тестов, в том числе 481 экспресс-тест на антиген к коронавирусу. 4 новых случая были “завезены”: 2 из Финляндии, по одному из Италии и Великобритании.

За всё время пандемии в Молдове выявили 255105 случаев коронавируса. Вылечились 247349 человек (+109 за последние сутки), скончались 6100 (+3 за последние сутки).

Активными остаются 1656 случаев заболевания.

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