Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер субботы

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Сегодня, 22 мая, в Молдове было выявлено 102 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 4 193 теста, в том числе 397 экспресс-тестов на антиген к коронавирусу. Один новый случай был «завезён» из Румынии.

На домашнем лечении находятся 1 172 человека, а в больницах – 746 пациентов, 18 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

За всё время пандемии в Молдове выявили 254 601 случай коронавируса. Вылечились за сегодня 252 человека, а всего – 246 332. Скончались 6 072 пациента.

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