Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер субботы

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Сегодня, 24 апреля, в Молдове выявили 380 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 4 737 тестов, в том числе 945 экспресс-тестов. 5 новых случаев были “завезены”: по 1 из Франции, Египта, США и 2 из Италии.

В крайне тяжёлом состоянии находятся 230 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 38 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 248 898 случаев коронавируса. Вылечились 236 774 человека, скончались 5 709.

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