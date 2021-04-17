Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер субботы

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Сегодня, 17 апреля, в Молдове выявили 628 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 5 187 тестов, в том числе 986 экспресс-тестов на антиген к коронавирусу. 3 новых случая были “завезены” из-за рубежа.

За всё время пандемии в Молдове выявили 245 494 случая коронавируса. Вылечились 230 090 человек (+1 324 за сутки), скончались 5 548 (+27 за сутки).

Активными остаются 9 856 случаев заболевания.

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