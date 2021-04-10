Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер субботы

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер субботы

Сегодня в Молдове выявили 830 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 5 704 теста, в том числе 1 031 экспресс-тест. Все случаи местные.

В крайне тяжёлом состоянии находятся 312 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 52 человека.

За всё время пандемии в Молдове выявили 240 886 случаев коронавируса. Вылечились 221 968 человек, скончались 5 369.

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