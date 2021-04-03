Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер субботы

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Сегодня, 3 апреля, в Молдове выявили 1258 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 6132 теста, в том числе 1099 экспресс-тестов. 10 новых случаев были “завезены”. В крайне тяжёлом состоянии находятся 324 пациента. К аппаратам ИВЛ подключен 61 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 234394 случая коронавируса. Вылечились 213559 человек (+ 1756 за сутки), скончались 5092 (+ 44 за сутки).

Активными остаются 15743 случая коронавируса.

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