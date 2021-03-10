Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

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Сегодня, 10 марта, в Молдове было выявлено 1 753 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 4 866 тестов, из которых 4 464 – впервые. 12 новых случаев были “завезены”.

За всё время пандемии в Молдове выявили 198 228 случаев коронавируса. Активными остаются 19 946 случаев. Всего вылечились 174 099 человек, скончались 4 183.

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