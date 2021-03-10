Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

Сегодня, 10 марта, в Молдове было выявлено 1 753 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 4 866 тестов, из которых 4 464 – впервые. 12 новых случаев были “завезены”.

За всё время пандемии в Молдове выявили 198 228 случаев коронавируса. Активными остаются 19 946 случаев. Всего вылечились 174 099 человек, скончались 4 183.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Комментарии (1)

  1. Стабильная треть….. делайте меньше тестов и будет меньшая цифра… зачем такое публиковать? В таких публикациях смысла нету. Расскажите лучше когда будут прививки и какие – и что они дают. Делать ли их тем кто уже переболел? Сможем ли мы выбирать вакцину? Или только за деньги? Будет ли Российская КовиВак? Есть ли противопоказания и какие? А то публикации для нижесреднего уровня. А нужных и нету…

    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md