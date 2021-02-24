Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

Сегодня, 24 февраля, в Молдове было выявлено 1610 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.  

За сутки было сделано 4783 теста, из которых 4444 – впервые. 3 новых случая были “завезены”. Больше всего новых случаев в Кишинёве – 743.

За всё время пандемии в Молдове выявили 180150 случаев заболевания. 163896 человек вылечились, 3846 скончались.

Активными остаются 11341 случай.

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