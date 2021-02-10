Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

Сегодня, 10 февраля, в Молдове было выявлено 890 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

За сутки было сделано 3597 тестов, в том числе 3291 – впервые. Больше всего новых случаев в Кишиневе – 394. 9 новых случаев были “завезены” в страну из-за границы.

За всё время пандемии в Молдове выявили 166553 случая коронавируса. 154956 человек вылечились, 3589 скончались.

Активными остаются 8010 случаев.

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