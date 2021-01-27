Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

Сегодня, 27 января, в Молдове было подтверждено 654 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.  

За сутки было сделано 2953 теста, в том числе 2746 – впервые. 9 новых случаев были завезены: 3 из Румынии, 2 из Франции, по одному из Польши, России, Великобритании и Турции.

За всё время пандемии в Молдове было зарегистрировано 157626 случаев коронавируса. Вылечились 147864 человек, скончались 3396.

Активными остаются 6366 случаев коронавируса.

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