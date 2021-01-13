Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

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Сегодня, 13 января, в Молдове было зарегистрировано 808 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 3 436 тестов, из которых 3 086 – впервые. 8 новых случаев были “завезены” (3 из Украины, 2 из Великобритании, по 1 из Греции, Германии, Ирландии).

За всё время пандемии в Молдове выявили 150 946 случаев коронавируса. Всего вылечились 140 217 человек. Скончались 3 193. Активными остаются 7 536 случаев коронавируса.

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