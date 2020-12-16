Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

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Сегодня, 16 декабря, в Молдове было подтверждено 1 673 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

6 новых случаев “завезены” из-за рубежа. Наибольшее число заболевших выявлено в муниципии Кишинёв – 685 случаев.

За сутки было сделано 4 383 теста, в том числе – 3 913 впервые. Активными остаются 15 002 случая.

За всё время пандемии коронавирус выявили у 130 329 человек. За сутки вылечились ещё 1 363 человека, а всего – 112 677. Скончались 2 650 человек.

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