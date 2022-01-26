Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

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Сегодня, 26 января, в Молдове выявили 6199 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 19808 тестов. Информацию представили в Минздраве.

В больницах лечатся 2476 пациентов с ковидом. В крайне тяжёлом состоянии находятся 198 человек. 32 подключены к аппаратам ИВЛ.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 423568 случая коронавируса. Вылечились 374873 человек (+1694), скончались 10584 (+18).

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