Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

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Сегодня, 12 января, в Молдове выявили 1420 новых случаев коронавируса. За сутки сделали 13419 тестов. Информацию представили в Минздраве.

55 новых случаев были “завезены”, остальные местные. За всё время пандемии в Молдове подтвердили 383 544 случая коронавируса. Вылечились 365 530 человек (+418), скончались 10 406 (+9).

В больницах остаются 908 пациентов, в тяжёлом состоянии – 145. К аппаратам ИВЛ подключен 21 человек.

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