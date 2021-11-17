Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

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Сегодня, 17 ноября, в Молдове выявили 891 новый случай коронавируса. Информацию представили в Минздраве.

За сутки было сделано 6959 тестов. Шесть новых случаев были “завезены”, остальные – местные.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 355 646 случаев заболевания. Вылечились 336 459 человек (+1375), скончались 8661 (+59).

В больницах находятся 2243 человека, из них 278 – в крайне тяжёлом состоянии, 29 подключены к аппаратам ИВЛ.

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