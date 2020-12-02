Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

Сегодня, 2 декабря, в Молдове было подтверждено 1717 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

За сутки было сделано 4282 теста, в том числе 3861 – впервые. Больше всего новых случаев в Кишинёве – 685. На втором месте Приднестровье, 255 случаев, на третьем – Кагул, 65 заболевших. 7 новых случаев были “завезены” в страну.

За сутки вылечились еще 793 человека, а всего – 96711. Скончались 2343 пациента.

За всё время пандемии в Молдове было подтверждено 110580 случаев коронавируса. Активными остаются 11526 случаев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md