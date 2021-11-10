Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

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Сегодня, 10 ноября, в Молдове выявили 980 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 6034 теста. От осложнений, вызванных COVID-19, всего за день скончались ещё 60 человек. Информацию представили в Минздраве.

3 новых случая были “завезены”, остальные – местные. В больницах находятся 2757 человек. 277 – в крайне тяжёлом состоянии, 49 на ИВЛ.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 349568 случаев коронавируса. Вылечились 328694 человека (+1325), скончались 8253.

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