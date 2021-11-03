Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

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Сегодня, 3 ноября, в Молдове выявили 1487 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 8524 теста. Информацию представили в Минздраве.

9 новых случаев были “завезены”, остальные местные.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 341675 случаев коронавируса. Вылечились 319891 человек (+1364), скончались 7912 (+42).

За последние 24 часа были госпитализированы 322 человека с коронавирусом. В тяжёлом состоянии в больницах находятся 694 человека, в реанимации – 338. Подключены к аппаратам ИВЛ 25.

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