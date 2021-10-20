Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

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Сегодня, 20 октября, в Молдове выявили 2068 случаев коронавируса. За сутки было сделано 9965 тестов. Информацию представили в Минздраве.

14 новых случаев были “завезены”: 3 из Германии, по 2 из Франции, Италии, Румынии, России, по одному из Великобритании, Турции, Украины.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 321 682 случая коронавируса. Вылечились 300 697 человек (+1483), скончались 7346 (+37).

В больницах находятся 2535 человек. 188 – в крайне тяжёлом состоянии, 19 подключены к аппаратам ИВЛ.

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