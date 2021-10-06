Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

0

Сегодня, 6 октября, в Молдове выявили 1588 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 8688 тестов. Информацию представили в Минздраве.

13 новых случаев были “завезены”: 4 из Румынии, 3 из Турции, по одному из России, Ирландии, Италии, Великобритании, Норвегии и Украины.

За всё время пандемии в Молдове выявили 301431 случай коронавируса. Вылечились 284240 человек (+1378). Скончались 6927 (+26).

В больницах находятся 1862 человека. 135 – в крайне тяжёлом состоянии, 17 подключены к аппаратам ИВЛ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.