Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

Сегодня, 22 сентября, в Молдове выявили 1371 новый случай коронавируса. За сутки был сделан 9221 тест. Информацию представили в Минздраве. 

21 новый случай “завезли”, остальные – местные. В Кишинёве 426 новых заболевших, в Приднестровье – 220, в Бельцах – 176.

За всё время пандемии в Молдове выявили 285321 случай коронавируса. Вылечились 269685 человек (+914), скончались 6632 (+15).

Активными остаются 9004 случая.

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