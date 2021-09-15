Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

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Сегодня, 15 сентября, в Молдове выявили 1153 новых случая коронавируса. 935 человек не были привиты. За сутки сделали 8941 тест. Информацию представили в Минздраве.

В Кишинёве 365 новых заболевших, в Приднестровье – 134. 18 новых случаев были “завезены”, остальные – местные.

За всё время пандемии в Молдове выявили 277 854 случая коронавируса. Вылечились 264 430 человек (+642). Скончались 6559 (+11).

Активными остаются 6865 случаев. 85 человек в крайне тяжёлом состоянии, 5 подключены к аппаратам ИВЛ.

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